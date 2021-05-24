【地產站Weekly Talk】鐵路盤浪接浪 柏傲莊III集天時、地利、人和於一身？

一手市場升溫，發展商紛加快推盤速度，去年第4季熱賣的大圍站上蓋柏傲莊，事隔約半年，最後一期柏傲莊III終於壓軸登場。項目有機會本周開價，究竟它的定價如何？銷情可否延續項目首兩期的旺勢？本周請來中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，分享一下他的看法。同時，主打迷你戶的新盤有望周內或短期內登場，本周新盤市場、樓市有什麼新動向？想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播放的《地產站Weekly Talk》。