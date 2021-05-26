【ET財經熱點1分鐘】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降　港股今年料跑輸歐美

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摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）認為，港股今年表現雖跑輸歐美，但亞太區內表現不俗，跑贏大部分東盟國家，中資科技股在恒指佔比不低，令恒指受到科技股的監管風險拖累，因此相對看好可受惠於全球經濟向好的金融股，及派息穩定的本地股前景。
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