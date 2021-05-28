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【ET財智Talk】Z世代收入增加　將支持電玩發展？

足本睇：https：//video.hket.com/video/2964989

打機課金更成為年輕一輩的熱潮，渣打財富管理高級跨資產策略師林景蔚在《ET財智TALK》表示，調查指Z世代已有近半人口有打機的習慣，隨着他們未來收入增加，相信會長遠利好電玩業的發展。

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