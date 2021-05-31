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【地產站Weekly Talk】前補習天王Arthur Kho 為樓市把脈　邊個鐵路盤買得過？

疫情之下，本港樓市照樣瘋狂，究竟目前是不是買樓好時機？近期鐵路新盤大受追捧，買唔買得過？有什麼類型的物業「唔掂得」？市場上亦不乏買家先買新盤迷你戶上車，再逐步換樓，這個方法又是否明智？

本集請來前補習天王兼資深投資者Arthur Kho（吳賢德）為樓市把脈，並分享他多年來投資物業的心得。擁有多年投資經驗、曾手持30層物業的Arthur，有什麼貼士贈觀眾？想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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地產站Weekly Talk
今日 10:00
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