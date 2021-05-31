【ET財經熱點1分鐘】美團績後股價升一成 大行和市場唱反調？

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美團 （03690） 首季業績出爐後，大行紛紛削目標價5%至15%，其中麥格理更給予不足300元的目標價。市場投資者卻反其道而行，美團股價收市升10.8%，報294元，收復10天、20天及50天線！
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