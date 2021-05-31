將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財經熱點1分鐘】美團績後股價升一成 大行和市場唱反調？

美團 （03690） 首季業績出爐後，大行紛紛削目標價5%至15%，其中麥格理更給予不足300元的目標價。市場投資者卻反其道而行，美團股價收市升10.8%，報294元，收復10天、20天及50天線！

https：//inews.hket.com/article/2970232/

ET財經熱點1分鐘
今日 17:30
播放中
1:26
【ET財經熱點1分鐘】美團績後股價升一成 大行和市場唱反調？
ET財經熱點1分鐘
今日 17:30
【ET財經熱點1分鐘】美團績後股價升一成 大行和市場唱反調？
1:22
【ET財經熱點1分鐘】寧德時代A股新高、曾毓群身家拋李嘉誠 贛鋒鋰業阿根廷設廠曾彈一成　
ET財經熱點1分鐘
今日 15:00
【ET財經熱點1分鐘】寧德時代A股新高、曾毓群身家拋李嘉誠 贛鋒鋰業阿根廷設廠曾彈一成　
1:26
【ET財經熱點1分鐘】京東物流VS順豐 全方位比拼
ET財經熱點1分鐘
今日 12:00
【ET財經熱點1分鐘】京東物流VS順豐 全方位比拼
1:42
【ET財經熱點1分鐘】滙豐升破50元大關 靠風水「獅」重光？
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/28
【ET財經熱點1分鐘】滙豐升破50元大關 靠風水「獅」重光？
1:20
【ET財經熱點1分鐘】人民幣創三年高 央行籲勿賭人民幣升貶 警告久賭必輸
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/28
【ET財經熱點1分鐘】人民幣創三年高 央行籲勿賭人民幣升貶 警告久賭必輸
1:26
【ET財經熱點1分鐘】京東物流「倉配」模式 與快遞有何不同？
ET財經熱點1分鐘
12:00 2021/05/28
【ET財經熱點1分鐘】京東物流「倉配」模式 與快遞有何不同？
1:46
【ET財經熱點1分鐘】網易雲音樂 vs 騰訊音樂 兩大音樂串流平台誰更勝一籌？
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/27
【ET財經熱點1分鐘】網易雲音樂 vs 騰訊音樂 兩大音樂串流平台誰更勝一籌？
1:29
【ET財經熱點1分鐘】企業「配股」 常見集資手法
ET財經熱點1分鐘
12:00 2021/05/27
【ET財經熱點1分鐘】企業「配股」 常見集資手法
1:22
【ET財經熱點1分鐘】小米業績前獲解除美國黑名單 雷軍宣告勝利
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/26
【ET財經熱點1分鐘】小米業績前獲解除美國黑名單 雷軍宣告勝利
1:35
【ET財經熱點1分鐘】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降　港股今年料跑輸歐美
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/26
【ET財經熱點1分鐘】大摩郭強盛：散戶入市意慾減令大市成交降　港股今年料跑輸歐美
1:17
【ET財經熱點1分鐘】李嘉誠馬雲合作減 長和減持AlipayHK至不足兩成
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/25
【ET財經熱點1分鐘】李嘉誠馬雲合作減 長和減持AlipayHK至不足兩成
1:38
【ET財經熱點1分鐘】港交所CEO歐冠昇：香港是最國際中國城市　最中國的境外城市
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/25
【ET財經熱點1分鐘】港交所CEO歐冠昇：香港是最國際中國城市　最中國的境外城市
1:21
【ET財經熱點1分鐘】比特幣曾一度大跌　留意加密貨幣8大投資風險
ET財經熱點1分鐘
12:00 2021/05/25
【ET財經熱點1分鐘】比特幣曾一度大跌　留意加密貨幣8大投資風險
1:15
【ET財經熱點1分鐘】阿里雲龍頭地位內外夾擊 失抖音大客、華為發力
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/24
【ET財經熱點1分鐘】阿里雲龍頭地位內外夾擊 失抖音大客、華為發力
1:37
【ET財經熱點1分鐘】美團快手小米本周放榜 投資界：監管憂慮未除 表現恐續落後
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/24
【ET財經熱點1分鐘】美團快手小米本周放榜 投資界：監管憂慮未除 表現恐續落後
1:40
【ET財經熱點1分鐘】通脹預期升溫下 哪些股票可抵禦影響？
ET財經熱點1分鐘
12:30 2021/05/24
【ET財經熱點1分鐘】通脹預期升溫下 哪些股票可抵禦影響？
2:03
【ET財經熱點1分鐘】美國倡全球利得稅底線15% 香港企業受牽連？
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/21
【ET財經熱點1分鐘】美國倡全球利得稅底線15% 香港企業受牽連？
1:14
【ET財經熱點1分鐘】通脹與加息 實際關係知多啲
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/21
【ET財經熱點1分鐘】通脹與加息 實際關係知多啲
1:37
【ET財經熱點1分鐘】騰訊季績遜預期 券商下調目標價 分析料短期難重上700元
ET財經熱點1分鐘
15:00 2021/05/21
【ET財經熱點1分鐘】騰訊季績遜預期 券商下調目標價 分析料短期難重上700元
1:22
【ET財經熱點1分鐘】再有內地科網巨企易帥 字節跳動CEO「不擅交際」退任
ET財經熱點1分鐘
17:30 2021/05/20
【ET財經熱點1分鐘】再有內地科網巨企易帥 字節跳動CEO「不擅交際」退任