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祥益蘇少鴻：做每一張單都瞓得著覺

受新冠肺炎疫情影響，本港失業率一度升至7.2%，創17年新高，轉職、轉業成為社會熱話。近年樓市興旺，地產代理行業為轉工熱門行業，當中亦孕育不少成功例子，例如祥益地產蘇少鴻本來對地產行業完全零經驗，入行兩年年薪接近百萬元。

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