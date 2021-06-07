【地產站Weekly Talk】樓市熾熱 勢向「六絕月」說不？

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所謂「五窮六絕七翻身」，踏入5、6月大家會不自覺變得謹慎。不過樓市交投持續造好，一二手高價成交浪接浪。6月首星期過去，剩餘日子樓市是否可承接上月旺勢，與「六絕月」說不呢？本周請來學者莊太量，分享一下他的看法。本年新盤票王大圍站上蓋柏傲莊III已於上周進行首輪銷售，預料本周將乘旺勢展開次輪銷售；另一邊廂，何文田一帶正醖釀新盤大混戰。究竟本周最新一手市場動態如何？有什麼與樓市相關的數據出爐？想掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播放的《地產站Weekly Talk》。
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