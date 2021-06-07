【TOPick診症室】說話易聲沙、常走音或患聲帶疾病　情況持續2周須求醫

間歇地聲沙或走音可能患上聲帶結節。耳鼻喉科專科醫生表示，經常大聲說話，過度磨擦喉嚨，出現發炎、出血，形成長繭或長瘜肉，導致說話突然走音，或突然不能發聲，他建議喉嚨持續紅腫發炎兩星期或以上，最好進行檢查。

耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受專訪時表示，休息配合適當發音，繭自然會平復，但瘜肉是聲帶中發炎和充血的情況，若瘜肉已形成，即使透過休息或言語治療，亦未能令瘜肉自行萎縮，如果瘜肉體積較大，明顯影響聲帶的質素，一般建議進行手術移除它，效果較顯著。

鄧志豪強調以微創激光進行切除瘜肉的手術，因激光能量可控制，受創的情況減少，傷口較容易癒合。相反，透過傳統方法移走瘜肉，有機會移走部分正常聲帶的組織，導致傷口較大，愈合後疤痕亦較明顯，疤痕一旦的形成，可致聲帶無法回復正常,，出現聲音沙啞的問題。