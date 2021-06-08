【ET財智Talk】商品超級周期來到？ 拆解價格急升原因

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足本睇：video.hket.com/video/2976658/
今年來，有色金屬、鋼鐵、化工等資源板塊逆市大漲，有關商品「超級周期」的討論開始升溫。大宗商品前景如何？縱橫商品市場40多載的茂宸證券經紀部第一副總裁丁世民（丁Sir）再度現身《ET財智TALK》，為大家分析大宗商品未來走勢。
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