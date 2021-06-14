【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆

經常說話可導致長繭或瘜肉，但礙於工作而不能避免說話的人士，耳鼻喉科專科醫生鄧志豪則建議有關人士除多喝暖水外，亦可適當按壓喉嚨放鬆頸部肌肉；另外面對突發性失聲情況，可選擇接種俗稱「開聲針」的類固醇藥物。

耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受專訪表示，常見患者包括老師、售貨員，或於嘈雜和戶外工作人士，他們經常需要喊叫，引起喉嚨和聲帶過分磨擦。他提到，曾有一名年輕老師，在入職一至兩年後，聲音變得容易沙啞，在完成一天工作後更會有失聲的情況，經檢查後發現其聲帶長繭，原來他日常發聲多運用喉嚨周邊的組織，協助他大聲說話，令其聲帶質素變差。