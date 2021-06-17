【父子時光】4孩爸爸送子女幼稚園畢業禮物　本地流浪環台單車遊爭取獨處時刻

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「兩個就夠晒數」，現時香港爸媽大多生一個起兩個止，四孩圍著你氹氹轉，究竟是四倍的重擔抑或是四倍的幸福？育有2至8歲四孩的紀曉瑋（Jason）直言很幸福，幸福感更是多於四倍。他對每名仔女都一視同仁，承諾當每個孩子幼稚園畢業時，皆送上獨一無二、只屬父子/女倆的「限定禮物」——一趟見證彼此成長的獨處時光。
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