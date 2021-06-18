將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】（精華）中美芯片競賽　芯片股可跟進？

足本版睇:https://video.hket.com/video/2985084/

被視為中國國家主席習近平心腹的國務院副總理劉鶴，據報將領導扶持內地芯片製造商，應對中美芯片競賽和內地芯片商面對的制裁難題。消息暫未獲北京確認，怛一眾芯片股已率先炒起，投資者仍可追買？

ET開市直擊
今日 12:30
3:18
【ET開市直擊】（精華）奈雪的茶2150今起招股　抽唔抽得過？
ET開市直擊
今日 13:30
【ET開市直擊】（精華）奈雪的茶2150今起招股　抽唔抽得過？
播放中
3:15
【ET開市直擊】（精華）中美芯片競賽　芯片股可跟進？
ET開市直擊
今日 12:30
【ET開市直擊】（精華）中美芯片競賽　芯片股可跟進？
3:22
【ET開市直擊】（精華）科濟藥業＋優然牧業上市股價齊潛水　跟進策略如何？
ET開市直擊
今日 11:30
【ET開市直擊】（精華）科濟藥業＋優然牧業上市股價齊潛水　跟進策略如何？
0:46
【ET股票推介】醫渡科技（02158）
ET開市直擊
今日 11:00
【ET股票推介】醫渡科技（02158）
50:40
【ET開市直擊】追不到天使 仲有新股應市 芯片競賽誰最受惠
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】追不到天使 仲有新股應市 芯片競賽誰最受惠
1:32
【ET開市直擊】（精華）內銀股選擇多　邊隻較可取？
ET開市直擊
14:30 2021/06/17
【ET開市直擊】（精華）內銀股選擇多　邊隻較可取？
1:26
【ET開市直擊】（精華）銀行股受惠加息　滙豐、恒生、中銀、渣打可以點揀？
ET開市直擊
13:30 2021/06/17
【ET開市直擊】（精華）銀行股受惠加息　滙豐、恒生、中銀、渣打可以點揀？
3:15
【ET開市直擊】（精華）信義系發盈喜　對股價有幾利好？　
ET開市直擊
12:30 2021/06/17
【ET開市直擊】（精華）信義系發盈喜　對股價有幾利好？　
2:57
【ET開市直擊】（精華）港股市底弱「雙面夾擊」　短線支持看28200點
ET開市直擊
11:30 2021/06/17
【ET開市直擊】（精華）港股市底弱「雙面夾擊」　短線支持看28200點
1:01
【ET股票推介】新奧能源（02688）
ET開市直擊
11:00 2021/06/17
【ET股票推介】新奧能源（02688）
48:34
【ET開市直擊】時代天使炒到癲 儲局議息結果至關鍵？
ET開市直擊
08:40 2021/06/17
【ET開市直擊】時代天使炒到癲 儲局議息結果至關鍵？
2:56
【ET開市直擊】（精華）中國燃氣384急跌後反彈　宜沽貨離場?
ET開市直擊
14:30 2021/06/16
【ET開市直擊】（精華）中國燃氣384急跌後反彈　宜沽貨離場?
3:36
【ET開市直擊】（精華）特步1368股價創新高　李寧、安踏以外的選擇？
ET開市直擊
13:30 2021/06/16
【ET開市直擊】（精華）特步1368股價創新高　李寧、安踏以外的選擇？
3:24
【ET開市直擊】（精華）比亞迪1211股價急挫逾7%　睇位伺機吸？
ET開市直擊
12:30 2021/06/16
【ET開市直擊】（精華）比亞迪1211股價急挫逾7%　睇位伺機吸？
1:18
【ET開市直擊】（精華）時代天使6699追揸沽　1分鐘速睇
ET開市直擊
11:30 2021/06/16
【ET開市直擊】（精華）時代天使6699追揸沽　1分鐘速睇
1:05
【ET股票推介】四環醫藥（00460）
ET開市直擊
11:00 2021/06/16
【ET股票推介】四環醫藥（00460）
52:22
【ET開市直擊】時代天使熱爆上市成焦點 追揸沽點部署
ET開市直擊
08:40 2021/06/16
【ET開市直擊】時代天使熱爆上市成焦點 追揸沽點部署
3:53
【ET開市直擊】（精華）比特幣「有條件」獲Tesla認可　比特幣可看高一線？
ET開市直擊
14:30 2021/06/15
【ET開市直擊】（精華）比特幣「有條件」獲Tesla認可　比特幣可看高一線？
3:57
【ET開市直擊】（精華）時代天使上市在即　追揸沽策略速睇
ET開市直擊
13:30 2021/06/15
【ET開市直擊】（精華）時代天使上市在即　追揸沽策略速睇
1:43
【ET開市直擊】（精華）比亞迪與小米洽談汽車合作　股價漲近半成
ET開市直擊
12:30 2021/06/15
【ET開市直擊】（精華）比亞迪與小米洽談汽車合作　股價漲近半成