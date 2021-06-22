【TOPick親子】1歲短腸症悅悅捱過4次手術肝衰竭　爸媽不放棄盼現奇蹟︰等你回家

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1歲女嬰可悅（悅悅）打破醫生的死亡預言，與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生。悅悅在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過3次手術，肝功能不足5成。患有短腸症的悅悅上月21日進行第4次手術，雖然小腸由12厘米駁至30厘米，但肝功能轉差。悅悅父母Chris和Yuka盼望奇蹟出現，等著愛女回家，一家四口相聚的一天。
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