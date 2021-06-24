【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說

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滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文在《ET財智TALK》節目中表示，黃金抗通脹的功能已經失效，投資回報要跑贏通脹，可考慮收息股。哪些板塊的收息股是抗通脹的首選？選股時又要考慮甚麼因素？即聽聽劉老師怎麼說。
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