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【ET財智Talk】買啱股票可以抗通脹　聽聽劉老師怎麼說

足本睇：https：//video.hket.com/video/2987384

滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文在《ET財智TALK》節目中表示，黃金抗通脹的功能已經失效，投資回報要跑贏通脹，可考慮收息股。哪些板塊的收息股是抗通脹的首選？選股時又要考慮甚麼因素？即聽聽劉老師怎麼說。

ET財智Talk
今日 20:00
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