【特首專訪】林鄭月娥：大灣區政策金融最先出台　香港角色如「沙漏」

中港金融往來轉趨頻繁，另一互聯互通機制「跨境理財通」，盛傳下半年初正式啟動。特首林鄭月娥接受專訪時透露，中央大灣區政策方面，最先出台的應是金融。

林鄭揚言，「我們的目光不是只在大灣區，金融的目標是全國」，理財通初期在大灣區開放後，期望可以擴大適用範圍。她又透露，正爭取稍後在大灣區內地城市，設立保險售後服務中心。

林鄭表示：「所有金融互聯互通的政策，一定可以幫助提升香港作為國際金融中心的地位」。她指現時香港和內地有多項互聯互通產品，包括基金互認、滬港通、深港通、債券通等，均是全國實施的政策，只有理財通初期是在大灣區，兩地的居民可以互相去另一個地方購買理財產品，政府在發展香港國際金融中心方面，目光不是只在大灣區，而是全國。「我們的定位是國家的國際金融中心，不只是大灣區的國際金融中心。」