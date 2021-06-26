【靚太廚房】高性價比之選 睇片贏2021年全新版蒸焗爐

人人都想食得健康，但往往被「下廚」兩個字而嚇怕。其實想享受輕鬆的「自煮」生活絕非難事，無須大量設備，沒有繁複步驟，只要識搵幫手，轉眼間就可以為自己和家人準備好三餸一飯，甚至各式美食！到底誰是好幫手？東芝Q20全新版蒸氣焗爐(型號: MS2-TQ20SC)幫到你！