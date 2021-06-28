【地產站Weekly Talk】資深投資者蔣一洪教路入市必勝秘訣

近日細價樓、居二市場頻錄高價成交，目前是不是入市這類單位的好時機？究竟要什麼時期買樓，才可買到「筍貨」？在目前市況下，買私樓還是居屋比較划算？另外，屯馬綫已於昨日全綫通車，沿線區內哪類物業值得一買？而市場普遍認為，樓價破頂在望，業主及用家應該怎樣部署以迎接升浪？本集請來資深投資者蔣一洪為樓市把脈，並分享她的投資心得及貼士。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。