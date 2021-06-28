【TOPick診症室】新手媽媽餵母乳6大難題　兒科專科醫生拆解謬誤

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母乳可增強寶寶的免疫力，亦有助母體產後回復，惟不少新手媽媽有上奶及餵哺的煩惱。兒科醫生提醒，產後3至5天仍未有母乳屬正常現象，此期間應讓嬰兒多接近母體，學習如何吸啜媽媽的乳房。
兒科專科醫生梁淑芳接受TOPick訪問教路，新手媽媽想嬰兒輕鬆吸啜母乳，秘訣是在嬰兒出世後1小時內，母親可能仍在產床上，便讓他含接母親的乳房，次數越頻密，成功的機會便越高。
母乳固然對嬰兒有益，但何時斷奶才不致影響孩子成長，這問題卻困擾各位新手媽媽。梁淑芳指，嬰兒初出生6個月最需要攝取高熱量的母乳，以應付身體急速的成長，此後，嬰兒生長速度不像以往迅速，隨即可以輔以進食低熱量的固體食物，並繼續飲用母乳直至兩歲為止。
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