【ET財智Talk】期油、現貨金、白銀關鍵位　期貨專家潘志偉同你逐個捉

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美國原油庫存下降幅度較預期多，油價更上揚至逾兩年高位。隨着經濟復甦，能源需求前景看好，國際機構紛紛看多石油需求前景，支撐油市持續上升，未來油價會否持續走強？預期通脹升溫，黃金、白銀走勢會否造好？《ET財智TALK》請來亞達盟環球期貨副總裁潘志偉，為大家拆解金價、油價等商品未來走勢。
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