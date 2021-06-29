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【ET開市直擊】（精華）歸創通橋（2190）公開認購近1200倍　短炒有得諗？

足本版睇: https://video.hket.com/video/2993519/

歸創通橋醫療科技 （02190） 招股反應熱烈，吸引近44萬人認購，凍資近3100億元，公開認購倍數近1200倍。歸創通橋將以招股價上限42.7元定價，公司將於7月5日掛牌。歸創通橋上市表現點睇？華盛證券聶振（聶Sir）為你分析。

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