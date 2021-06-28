【酒店Staycation】半島「重新邂逅」Staycation行程$3,880起　獨家體驗製作LV皮革牌+製作嘉麟樓點心

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暑假臨近，各酒店的Staycation亦行將大熱。但能將品味昇華，相信唯半島有此氣質舖排︰她們最新推出「重新邂逅」的Staycation行程，重點是可半島商場內的LV製作自家皮革牌，了解她們百年工藝的傳承。再由本地調香師授課，按照你的個性製作香水，體驗獨一無二。
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