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【ET財智Talk】調控措施趨嚴厲　內房股續受壓？ 交銀謝騏聰教你捕捉優質物管股

為防止樓市出現過熱情況，內地政府實行「房住不炒」的大方向，相繼推出調控措施。另外，針對內房過往借貸過度的情況，內地監管部門去年提出「三道紅綫」的負債水平上限指標，要求內房企業減債。雖然內房銷情漸見增長，但市場憂慮樓市調控政策較難緩和，面對融資壓力，內房前景或難向好。下半年內房股會否有望反彈？投資磚頭，物管股會否是另一好選擇？《ET財智TALK》請來交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰，為大家分析內房及物管股前景，以及推薦優質物管股。

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