【ET財智Talk】中小型物管股　中原建業值得憧憬？

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交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰在《ET財智TALK》表示，物色優質物管股，首選行業龍頭。不過，當中也有具潛力的中小型物管股。他分析指，中原建業 （09982） 經營代建業務，現為行業龍頭，未來更可憧憬被納入港股通。
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