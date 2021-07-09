【活得健康啲】藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌　打針後不可做3個行為

政府早前公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟部分家長會擔心子女的身體狀況不適合接種疫苗。今集《活得健康啲》請來香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，解構青少年打針後常見的副作用及注意事項。

青少年有哮喘應否接種復必泰疫苗？

崔俊明表示，如青少年本身患有哮喘，應視乎病情決定是否合適接種，如哮喘病情受控制，即在過去4星期內，病發不多於2次，使用短效氣管舒張劑不多於2次，半夜沒有因哮喘而醒來，日常生活沒有受病情影響，便可考慮接種疫苗。

他又稱，接種復必泰疫苗可低哮喘患者感染新冠肺炎的風險，

其實如果小朋友感染新冠肺炎，本身又有哮喘，被送至深切治療部或加護病房的機會較高。

一些患有免疫系統疾病如哮喘的青少年，本身可能需服用生物製劑，由於這些藥物抑制免疫系統，或會減弱疫苗所產生的免疫反應。但崔俊明強調，生物製劑不會加強接種疫苗後的副作用，建議服用有關藥物的青少年在打針前與醫生商討最佳接種時間。

青少年有鼻敏感、濕疹可否打針？

崔俊明指出，若鼻敏感病情穩定，例如所服用的藥物沒有改變劑量，醫生亦沒有加藥，便可以打針。至於濕疹，他表示，如病情受控，同樣可以接種疫苗，但要留意，如濕疹問題嚴重，經常痕癢不止，甚至抓至皮膚有損傷，就不建議接種疫苗。