【ET開市直擊】（精華）內地全面降準利好內銀股　欲買內銀股點樣揀？

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內地全面降準，意味銀行可以留有更多資金投放於借貸市場，簡接向市場「放水」。是次全面降準，對內銀股有何影響？眾多內銀股之中，包括建行 （00939） 、工行 （01398） 、招行 （03968） 哪隻內銀股又較受惠?華盛證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析。
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