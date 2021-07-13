【新盤全面睇】沙田豪宅新盤 畢架‧金峰戶戶逾千呎

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遠東沙田嶺新盤畢架‧金峰，提供分層單位及洋房，戶戶過千呎，為區內豪宅市場提供新供應。項目位處大埔公路沙田嶺段 8388 號，共提供66伙，包括62個分層單位及4幢洋房，其中分層單位全屬於3房間隔 ，實用面積由 1,018 平方呎至 1,548 平方呎。
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