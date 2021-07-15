【ET財智Talk】印花稅假期將完結　買英國樓要趁早？

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英國印花稅假期將於6月底及9月底分階段結束，疫情下英國樓市繼續熾熱，按最新樓價數據，英國6月樓價再破頂，自2015年以來錄得最大的6月增幅。有意在英國置業，現時是否好時機？買家應否趕尾班車？《ET財智TALK》請來CBRE國際項目營銷部資深董事李柏光，為你拆解樓市未來走勢，以及在海外置業的攻略 。
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