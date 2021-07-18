【TOPick柴犬追星】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？

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TVB選秀歌唱節目《聲夢傳奇》將於下周一（7月19日）直播總決賽，當中大熱之一的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），早憑翻唱甜爆的《戀愛預告》率先跑出，鍾柔美（Yumi）緊接亦以跳唱《狂野之城》而人氣急升。年紀輕輕的二人參賽時只得14歲，鏡頭前雖是競爭對手，但背後沒有不和，是惺惺相惜的好朋友。
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