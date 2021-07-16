【活得健康啲】愛歎冷氣風扇爽吹臉部可致面癱　中醫：大汗淋漓切忌進入冷氣地方【內附夏日保健貼士】

雖說：「未食五月糉，寒衣未入櫳。」但從5月開始，香港的氣溫已經屢破30度，不少人指要晚晚開冷氣，才能入睡。天氣又濕又焗，開冷氣雖然舒服，但其實暗藏傷害。

香港夏天濕熱、翳焗，鬧區如旺角、尖沙咀等又曬又無風，室內外溫差十分大。註冊中醫師陳俊傑指，夏季求診人士多數分兩類，一為受外在環境，如天氣所影響而染病，二為個人生活習慣，如愛喝冷飲、長吹冷氣而致。前者可影響皮膚，後者或出現頭痛、面癱等問題，統統都不能忽視。