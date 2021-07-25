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【ET財智Talk】柏瑞投資特約：亞洲區主權債高達近14厘　有何風險要注意？

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亞洲區主權債高達近14厘，有何風險要注意？考慮風險及回報，又是否值得投資？柏瑞投資特約：《ET財智Talk》請來柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明，為你分析下半年亞洲債券市場前景。

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