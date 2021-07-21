【ET開市直擊】（精華）藥明生物（02269）又配股　股價前景分析

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藥明生物（02269）主要股東再度減持，拖累藥明生物股價今早一度跌超過4%，低見131.8元，其後跌幅略為收窄。有散戶表示，於111元買入藥明生物，應否沽貨止賺。盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指，藥物生物業務基本面不錯，就算經過幾次股東配股，藥物生物股價依然硬淨，策略上他這樣建議。