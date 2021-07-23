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【ET開市直擊】（精華）東京奧運開幕　體育用品股急挫「散水」？

足本版睇：https：//video.hket.com/video/3013914/

東京奧運會今日（7月23日）開幕，之前乘勢炒上的強勢板塊體育用品股借勢「散水」，李寧 （02331） 挫超一成，失守90元關口低見82.35元。安踏 （02020） 亦跌超過半成。有散戶留言表示以69元價位買入李寧 （02331） ，前景又點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。

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