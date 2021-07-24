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【TOPick親子】鄭中基10歲女迷上戀愛動漫萌起少女心　「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽

家有一名暖男爸爸，會為孩子帶來很多窩心片段。擅長演笑片的鄭中基（Ronald）歌影視瓣瓣掂，以為他一定忙於工作，湊仔時間少，可是談起育兒經竟滔滔不絕，由講電影、講故事、選校，甚至發現10歲女兒萌起少女心，他是緊貼孩子的成長歷程，足證「暖男爸爸」並非浪得虛名。
詳情請查看內文：https://topick.hket.com/article/3005973/

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