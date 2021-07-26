【TOPick診症室】運動員不可亂服止痛藥或感冒藥　中大骨科教授拆解「禁藥」陷阱

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東京奧運因疫情延期一年開幕，不少人都對這體壇盛事感到高興。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒提到，為確保賽事公平競技，大會會為部分參賽運動員進行運動禁藥檢測，目的是不希望有人透過藥物增強表現而得到好成績；另提醒他們坊間的成藥，例如止痛藥或退燒藥等會含有違禁藥的成分，處方藥物時要留意。
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