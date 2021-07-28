【湊得輕鬆啲】準媽媽懷胎10月調理身體 浸大中醫分享「逐月養胎」法

對於不少初懷孕的新手媽媽而言，她們一方面懷着欣喜的心情期待新生命的到來，另一方面卻又對分娩前的調養身體方法一知半解。不過，原來中國古代一直流傳一套「逐月養胎」的中醫理論，指導新手媽媽在懷孕時的每一個月份需要注意的事項。TOPick《湊得輕鬆啲》邀請了香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床副教授張春玲，分享下這套「逐月養胎」的理論重點。

張春玲醫師表示，這套「逐月養胎」的中醫理論由魏晉南北朝時期的北齊名醫徐之才所提出，當中就提及孕婦在「懷胎十月」期間，每一個月身體需要調養的重點。



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