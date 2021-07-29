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【TOPick親子】英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任

創校超過200年的傳統名校英華書院，歷年公開試狀元不多，對上一次已是1997年首位10A會考狀元曾申翹。2021年，在鄭鈞傑校長離任前夕，英華終誕生首名中學文憑試（DSE）狀元程朗，鄭校長讚揚程朗的家教很好，程朗的父母則透露，想孩子讀好書首先要從品格建立開始。

程氏一家是基督教家庭，程先生與程太分別擔任中學教師及小學教師，育有兩名兒子，大仔程朗是中六生，細仔程亮則讀英華小學五年級。兩夫妻的教養核心是從小在心靈上建立品德，身教之外亦有返教會，潛移默化灌輸兒子要對自己的身分負責任。
即看：https://topick.hket.com/article/3014565/

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