【創業ideas】80後港青推親民意菜　連續三年獲米芝蓮推介

主打手工意粉和新派意菜的Involtini Italian Cuisine, 沒有國際星級大廚助陣，也沒有影視名人光環加持，2016年開業以來已連續三年取得米芝蓮推介，創辦人更是四名土生土長的香港80後青年, 目的是讓港人品嚐意大利菜的精髓，打造屬於香港的意大利餐館。