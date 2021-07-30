【活得健康啲】食錯薏米身體更虛更水腫？　中醫教食教揀生熟薏米

不少港人會喝薏米水去濕、去水腫，但薏米分為生和熟兩種，性質和功效也有差別。食用不適合自己體質的薏米，有機會愈吃愈虛，令水腫情況加劇。今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李亦寧、註冊中醫師兼百子櫃有限公司中藥師林振邦博士講解生熟薏米的特性、食用宜忌、揀靚薏米的貼士及正確保存方法。

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