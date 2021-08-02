ET個股推介－中電控股 （00002）

1. 中電將於今天公布截至今年6月底止中期業績，回顧中電在5月公布的首季香港總售電量按年仍增約0.9%至68.21億度，當中住宅用電按年增加17%（2.76億度），惟商業用電按年下跌1.51億度或5.4%，而集團解釋，售電量升幅部分被社區防疫措施所抵銷，對抗新冠病毒疫情的措施持續影響商業和基建及公共服務客戶的售電量。現在，本地感染個案已持續「清零」一段時間，加上電子消費券本月推出，有助中電香港售電量加速回升。

2. 中電主要透過合作形式積極發展，例如中電在大灣區發展多年，與南方電網、中國廣核集團等企業建立了合作夥伴關係。另據南方電網公司最新公布數據顯示，今年上半年，廣東、廣西、雲南、貴州及海南全社會用電量達6,900億千瓦時，按年增長20.4%，增速創歷史同期新高，而兩年計的平均亦增長1成。換言之，內地發電量見增長，當中內地較活躍的南方地區經濟活動明顯已回復，兩年計的平均亦見增長，為中電即將公布的中期業績，尤其是內地電力業務增添憧憬。

市場看法：

1. 除了「電子消費券」憧憬之外，據摩根大通早前發表的報告，也視中電為香港上市公用股首選，因中電的香港碳中和目標為純利帶來上行空間。滙豐持續看好中電業務組合防禦能力，尤其是香港業務，其佔整體固定投資收益和資產增長所帶來盈利的70%，維持中電「買入」的投資評級。

2. 內地業務方面，中資券商中金早前指，中電去年同時在中國內地新增149兆瓦風電併網，認為後續公司在光伏、風電等可再生能源的布局，將會推動中國內地業務加速增長，支持整體盈利能力。中金認為，中電派息穩健，同時全球疫情影響逐步消退，加上積極推進的減碳發展策略，都為公司帶來正面影響。

策略建議：

中電上周逆市上，並升破自今年4月高位展開下降軌阻力，明顯市場對其中期業績有憧憬，不妨以中電今天開市價買入第一注，若股價有機會回至78元以下，可加多2倍注碼買入第二注，然後作中長綫收息，短綫目標則為88元，跌破72元宜止蝕。

足本版：

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