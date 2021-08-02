【ET財智Talk】監管風險升溫　比特幣再現升勢？OKEx黎智凱分析加密貨幣前景

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加密貨幣的監管壓力持續升溫，歐洲監管部門再度表示將加快相關研究以監管各類穩定幣，美國證券交易委員會（SEC）亦表示將嚴查近期於市場上日漸熱門的股票相關的虛擬資產，並保留追責權力。另外，加密貨幣一哥比特幣（Bitcoin）早幾個月價格大幅滑落，近日再現升勢，一度重上4萬美元水平。面對監管壓力、環保議題等，加密貨幣市場前景如何？《ET財智TALK》請來OKEx總監黎智凱為你分析
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