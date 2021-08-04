【湊得輕鬆啲】SDM爵士芭蕾舞學院推出全港首個舞動航班慈善活動 帶領小舞蹈員衝上雲霄

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舞蹈可展現優美體態，也具有強勁節奏感，與活潑可愛的小朋友又可產生怎樣的化學作用？今集「湊得輕鬆啲」特別請來育有兩名女兒的SDM爵士芭蕾舞學院（下稱SDM）院長陳遠航（Peony），與我們分享學院的成立初心與教育理念，同時暢談小朋友學習舞蹈的眾多好處， 甚或可成為人生中一段最值得珍藏的美好回憶。
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