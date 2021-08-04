【TOPick親子】76歲當銀髮模特兒玩空中瑜伽 劉永明晚年學駕小型飛機︰「最緊要肯試」

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關於退休，如何aging gracefully是無分國界的大學問。要舉例的話，銀髮模特兒劉永明（Dave）正是一個示範︰5年前加入Model行業，無論是香港年金、疫苗及至老年產品的廣告，都可看到他精神矍鑠的影子。身段柔韌的他，60歲學潛水、70歲學滑雪、74歲練空中瑜伽，疫情下仍堅持每日做4小時運動，「作為一個長者，不要有頹的感覺，不斷提升自己，人生先更精采。」
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