【ET財經早點1分鐘】儲局副主席提收水累美股跌 中概股車股則造好

美國聯儲局副主席克拉里達預期，聯儲局可能在今年較後時間啟動減少買債步伐，並於2023年開始加息。另外，疫情憂慮持續，拖累道指跌逾320點，航空郵輪股齊挫，油價再跌3%。

恒指夜期窄幅上落，收市升5點。港股ADR微升，中概股車股造好，教育股再跌，高途跌一成。

內地再有監管消息，武漢市監局集體約談7家社區團購經營者，包括要求美團旗下的美團優選簽署《承諾書》，確保疫情期間市場價格穩定。

個股方面，首都國際機場發盈警，預告上半年虧損擴大介乎8.2至8.6億人民幣，旅客流量恢復情況 不容樂觀。