【刑偵日記】小時候被孤立激發演技潛能　黃智雯：長大會發現是我人生的點滴

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主演新劇《刑偵日記》正在熱播的黃智雯（Mandy），入行13年早已是不少人心中的「視后首選」，更因《三個女人一個「因」》的精湛演出被封民間視后。此外，黃智雯早前更參演舞台劇《超自然之戀》，不斷探索自己更多的可能性。
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