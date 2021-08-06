【ET財經早點1分鐘】美國就業改善標指納指新高 長和長實大加派息

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美國連續申領失業救濟人數跌破300萬，創疫情爆發後新低，連同首次申領失業救濟人數下跌，反映就業情況改善。美股三大指數齊升，道指企穩35000關，標指及納指創新高。
恒指夜期反彈124點，拖累港股跌市的騰訊 （00700） ADR較本港收市價高近2%；美團 （03690） ADR亦高1%。
業績股方面，長和系公布增加派息。長和 （00001） 中期息派0.8元，長實 （01113） 派41仙。主席李澤鉅指，出售歐洲電訊鐵塔資產回籠的100億歐元有5大優先用途。除了回購、減債，也會在電訊市場尋找整合機會、投資回本期較佳的零售商鋪、增加帶來穩定收入的投資。
中芯國際 （00981） 業績佳，上季銷售收入按季增加兩成，毛利率改善，純利按年升4倍，同時預期第三季收入按季增長2%至4%，毛利率在32%至34%之間。
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