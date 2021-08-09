【地產站WeeklyTalk】元朗流業街地皮招標反應佳？有發展商志在必得？

不經不覺2021年上半年已經過去，今個財政年度第2季，即7至9月，將會有兩幅住宅地推出，率先登場的是位於元朗流業街地皮將於本周截標。雖然該地皮與元朗市中心不算特別近，惟近期新界地皮屢錄高價成交，該地皮的招標反應如何？不知附近擁有不少項目的發展商會否志在必得呢？本集請來泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析一下。另外，本周一手市場續以中小型單位為焦點，周內新盤動態如何？大家可密切留意《地產站》即時新聞報道。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。