【TOPick親子】老婆郭晶晶6歲入國家隊自我奮鬥　霍啟剛教3子女幸福非必然︰要學獨立

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今屆東京奧運港隊取得歷史性佳績，喚醒大眾對體育的熱情，一直致力推廣體育的港協暨奧委會副會長霍啟剛今次沒有隨團赴日，留港以藝術形式推廣運動，還要兼負在家「一打三」照顧子女的重任，因前奧運跳水金牌愛妻郭晶晶代表國際泳聯前往東京工作，這三星期對啟剛是極大挑戰。
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