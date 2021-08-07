將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【TOPick親子】老婆郭晶晶6歲入國家隊自我奮鬥　霍啟剛教3子女幸福非必然︰要學獨立

今屆東京奧運港隊取得歷史性佳績，喚醒大眾對體育的熱情，一直致力推廣體育的港協暨奧委會副會長霍啟剛今次沒有隨團赴日，留港以藝術形式推廣運動，還要兼負在家「一打三」照顧子女的重任，因前奧運跳水金牌愛妻郭晶晶代表國際泳聯前往東京工作，這三星期對啟剛是極大挑戰。
即看：https://topick.hket.com/article/3023248/

顯示更多
專題影片
今日 22:00
播放中
3:55
【TOPick親子】老婆郭晶晶6歲入國家隊自我奮鬥　霍啟剛教3子女幸福非必然︰要學獨立
專題影片
今日 22:00
【TOPick親子】老婆郭晶晶6歲入國家隊自我奮鬥　霍啟剛教3子女幸福非必然︰要學獨立
1:37
【下午茶2021】中環SEVVA推全新童心童趣親子下午茶　玩味十足美點+坐望360度維港靚景
專題影片
18:03 2021/08/06
【下午茶2021】中環SEVVA推全新童心童趣親子下午茶　玩味十足美點+坐望360度維港靚景
3:49
【學好英文】港人IELTS成績每況愈下　補習名師拆解8大港人常錯英文
專題影片
22:00 2021/08/05
【學好英文】港人IELTS成績每況愈下　補習名師拆解8大港人常錯英文
75:34
TOPick家長情緒管理學堂
專題影片
19:40 2021/08/05
TOPick家長情緒管理學堂
3:41
【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣獨木舟推介　45分鐘划到木棉洞【附報名方法】
專題影片
17:15 2021/08/04
【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣獨木舟推介　45分鐘划到木棉洞【附報名方法】
3:07
【TOPick親子】76歲當銀髮模特兒玩空中瑜伽 劉永明晚年學駕小型飛機︰「最緊要肯試」
專題影片
16:48 2021/08/04
【TOPick親子】76歲當銀髮模特兒玩空中瑜伽 劉永明晚年學駕小型飛機︰「最緊要肯試」
2:33
【家庭台專題影片】香港拯救貓狗協會力助毛孩 創辦人謝曉梅照顧患病貓咪不離不棄
專題影片
16:40 2021/07/30
【家庭台專題影片】香港拯救貓狗協會力助毛孩 創辦人謝曉梅照顧患病貓咪不離不棄
2:21
【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣浮潛推介　輕易掌握技巧零距離睇珊瑚魚【附貼士+報名方法】
專題影片
09:00 2021/07/30
【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣浮潛推介　輕易掌握技巧零距離睇珊瑚魚【附貼士+報名方法】
3:35
【尖子透視】英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任
專題影片
22:00 2021/07/29
【尖子透視】英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任
4:41
【家庭台專題影片】港媽中年失明宅家9年不敢外出　學音樂走出黑暗辦音樂會助同路人
專題影片
17:09 2021/07/29
【家庭台專題影片】港媽中年失明宅家9年不敢外出　學音樂走出黑暗辦音樂會助同路人
1:39
【消費券】市民最快8月1日收到第一期消費券　財爺陳茂波會如何使用？
專題影片
11:25 2021/07/29
【消費券】市民最快8月1日收到第一期消費券　財爺陳茂波會如何使用？
3:11
【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題
專題影片
15:46 2021/07/26
【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題
4:01
【TOPick親子】鄭中基10歲女迷上戀愛動漫萌起少女心　「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽
專題影片
22:00 2021/07/24
【TOPick親子】鄭中基10歲女迷上戀愛動漫萌起少女心　「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽
7:55
【MIRROR X ERROR】肥仔誤將排球擊中高層魯庭暉　ERROR謙稱新人不與TVB比較
專題影片
18:09 2021/07/23
【MIRROR X ERROR】肥仔誤將排球擊中高層魯庭暉　ERROR謙稱新人不與TVB比較
4:36
【尖子透視】怕講錯英文被取笑變得無自信　聖瑪利超級女狀元靠自言自語苦練英文
專題影片
22:00 2021/07/22
【尖子透視】怕講錯英文被取笑變得無自信　聖瑪利超級女狀元靠自言自語苦練英文
4:05
【TOPick親子】罕見病少年棄Band1英中讀特殊校　克服神經退化DSE6科奪18分
專題影片
11:27 2021/07/22
【TOPick親子】罕見病少年棄Band1英中讀特殊校　克服神經退化DSE6科奪18分
1:05
【隆重登場】 Häagen-Dazs™X姜濤首推特別版雪糕月餅　7月22日起4日快閃優惠+更多優惠套裝
專題影片
23:10 2021/07/20
【隆重登場】 Häagen-Dazs™X姜濤首推特別版雪糕月餅　7月22日起4日快閃優惠+更多優惠套裝
1:39
【靚太安樂窩】大熱天時識用移動式冷氣機 家中行到邊涼到邊
專題影片
12:12 2021/07/20
【靚太安樂窩】大熱天時識用移動式冷氣機 家中行到邊涼到邊
7:17
【大叔的愛】呂爵安盧瀚霆透露續集田牧發展　Edan+Anson Lo：希望Sweet一點
專題影片
11:34 2021/07/15
【大叔的愛】呂爵安盧瀚霆透露續集田牧發展　Edan+Anson Lo：希望Sweet一點
3:35
【英國升學】女兒小學畢業即赴英國寄宿　好爸爸分享揀校心得助女兒入讀法律系
專題影片
22:00 2021/07/13
【英國升學】女兒小學畢業即赴英國寄宿　好爸爸分享揀校心得助女兒入讀法律系