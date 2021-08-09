【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌87點 騰訊ADR受壓 阿里女員工自爆遭性侵

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騰訊 （00700） ADR及阿里 （09988） 美股偏軟，較本港收市價低百分之一。滙豐 （00005） ADR升上44元關口。恒指夜期跌87點，險守26000點水平。
阿里巴巴有女員工自曝遭主管強迫出差並多次性侵，首席執行官張勇表示，震驚、氣憤、羞愧，該道歉的不僅是HR團隊，相關的各級業務主管都有責任，都首先應該為冷漠，為沒有及時處理而道歉。
內地公安部等3個部門近日開會，美團 （03690） 、餓了麼、阿里均有出席，平台不得制定損害外賣騎手等 勞動者安全及健康考核指標。
騰訊被指微信產品的「青少年模式」不符合未成年人保護法，遭地方人民檢察院提起民事公益訴訟。另外，內地傳媒指騰訊旗下微視正在進行大規模裁員，裁減比例接近七成。
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