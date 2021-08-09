【ET財智Talk】美股下半年續炒經濟重啟概念？前iBanker方源教你部署防守股　今晚8時見！

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新冠變種病毒Delta肆虐，市場憂慮拖慢美國經濟復甦步伐，下半年美股應如何部署？美國國會參議院敲定總值1萬億美元跨黨派基建法案文本，期望能盡快表決，憧憬方案通過，基建相關、經濟重啟及再生能源等概念股能否看高一綫？《ET財智TALK》請來有5年投資美股經驗、曾在投行工作4年的前投資銀行家方源，教大家從基本面分析，看下半年美股布局。
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