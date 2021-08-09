【ET財智Talk】美股下半年或回調？前iBanker方源教你部署醫療消費防守股

新冠變種病毒Delta肆虐，市場憂慮拖慢美國經濟復甦步伐，下半年美股應如何部署？今年以來，美股屢破頂，市場憂慮在聯儲局部署收水、高通脹環境下，美美股下半年或現調整，美股投資組合應如何調配？《ET財智TALK》請來有5年投資美股經驗、曾在投行工作4年的前投資銀行家方源，教大家部署防守股，看下半年美股布局。

【嘉賓簡介】

方源，前投資銀行家，投資美股超過5 年，主要利用基本面去做價值投資。另外，也有染指美國指數期貨以及商品期貨。